قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أمس إن الولايات المتحدة ستساعد أستراليا في إنتاج أنظمة صاروخية موجهة متعددة الإطلاق بحلول عام 2025، وذلك بعد أن تعهد كبار المسؤولين في البلدين بالتواصل مع الصين ولكنهم قالوا إنهم سيعارضونها أيضا إذا لزم الأمر.



وتوجه أوستن ومعه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى ولاية كوينزلاند الأسترالية لحضور الحوار الوزاري الأسترالي ـ الأميركي السنوي مع نظيريهما الأستراليين وزير الدفاع ريتشارد مارليس ووزيرة الخارجية بيني وونغ.



وقال أوستن خلال مؤتمر صحافي «نسعى لإطلاق عدة مبادرات متبادلة النفع مع قطاع الدفاع الأسترالي تشمل التزاما بمساعدة أستراليا في تصنيع منظومات صاروخية موجهة متعددة الإطلاق.. بحلول 2025».



وأضاف أن الولايات المتحدة تعمل أيضا على تسريع حصول أستراليا على الذخائر ذات الأولوية من خلال عملية مبسطة.



بدوره، قال وزير الدفاع الأسترالي «نحن سعداء حقا بالخطوات التي نتخذها فيما يتعلق بتأسيس مشروع للأسلحة الموجهة والذخائر المتفجرة في هذا البلد».



وعبر عن أمله في بدء تصنيع الصواريخ في أستراليا في غضون عامين في إطار قاعدة صناعية شاملة بين البلدين.



من جهته، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أكد أن الالتزام المشترك بإبقاء منطقة المحيطين الهندي والهادي حرة ومفتوحة كان على رأس المحادثات رفيعة المستوى مع أستراليا.



وكان من المقرر أن يسافر مارليس وأوستن إلى شمال كوينزلاند، حيث يشارك الجيشان الأسترالي والأميركي في التدريبات العسكرية «تاليسمان سابر» التي تشارك فيها أيضا 11 دولة أخرى، وتضم 30 ألف عسكري.



غير انه جرى تعليق هذه التدريبات بعد تحطم طائرة هيليكوبتر أسترالية مشاركة فوق المحيط ومخاوف من مقتل أربعة على الأقل كانوا على متنها.



وقد استؤنفت المناورات بعد تعليقها لفترة وجيزة أمس إثر العثور على حطام المروحية. وقال دوغلاس ماكدونالد مدير شرطة كوينزلاند «لقد حددنا عددا من قطع الحطام يبدو أنها من المروحية المفقودة».