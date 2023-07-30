حذرت الأمم المتحدة من أن موجة الحر المستمرة تعرض حياة آلاف المدنيين في شمال غربي سورية للخطر، مشيرة إلى وفاة طفلة رضيعة في أحد مخيمات النازحين في المنطقة.



وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) إن موجة الحر المستمرة، مع درجات حرارة تتجاوز 46 درجة مئوية تعرض حياة المدنيين للخطر، حيث يعيش ملايين الأشخاص في المخيمات غير المخدمة والمناطق المحيطة بها.

وذكرت «الأوتشا» أن فتاة رضيعة تبلغ من العمر سنة واحدة توفيت في مخيم للنازحين في إدلب، بعد تدهور حالتها الصحية بسبب شدة الحر، موضحة أن الرضيعة عاشت مع عائلتها في خيمة عمرها ثلاث سنوات في مخيم يستضيف 860 شخصا، حيث أشارت منظمات محلية إلى أن ما لا يقل عن 165 خيمة في المخيم تفتقر إلى العوازل الحرارية المناسبة لحماية الناس من الظروف الجوية القاسية.

وأشارت «الأوتشا» إلى أن أشهر الصيف شهدت انتشارا للحرائق في جميع أرجاء المنطقة، حيث أبلغ في يوليو الجاري عن 134 حريقا على الأقل في شمال غربي سورية، في حين أبلغ شركاء الوكالة الأممية عن أكثر من 320 حريقا، أثرت على أكثر من 720 خيمة تؤوي النازحين منذ بداية العام.

والراهن أن الحرائق استمرت في التهام المسطحات الخضراء والغابات لليوم الخامس على التوالي في ريف اللاذقية المجاور الذي شهد حالة استنفار قصوى على خطوط التماس مع النيران، بمشاركة أكثر من 77 سيارة إطفاء.



وأكد مدير الزراعة في اللاذقية باسم دوبا أن أعمال إخماد النيران تجري بنسب إنجاز ممتازة، بفعل هدوء نسبي للرياح التي تعد أبرز معوقات العمل، وتوقع انه في حال استمرت دون تغيرات مناخية وعدم اشتداد الرياح ستكون الأمور مبشرة مع صباح اليوم الأحد.