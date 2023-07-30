كيفية «تأجيل» تفاقم ارتفاع مستوى ضغط الدم



يمكن «تأجيل» تفاقم ارتفاع مستوى ضغط الدم 10-30 عاما بممارسة الرياضة والإقلاع عن التدخين، فالشخص يمكن أن يشعر بارتفاع مستوى ضغط الدم من خلال أعراض مختلفة: حمى، قشعريرة، صداع، ثقل في الرأس، رؤية ذباب أمام العينين، غثيان، دوخة، اضطراب في المشي، فعند الشعور بأي منها، فهذا علامة ويجب إزاء ذلك قياس مستوى ضغط الدم.



ويتطور ارتفاع مستوى ضغط الدم لدى الكثيرين من دون أعراض، ما يشكل خطورة على حياتهم، فالكثيرون لا يشعرون بارتفاع مستوى ضغط الدم، ولكن هذا لا يعني أنهم لا يعانون من هذه المشكلة، لذلك لا تشخص إصابتهم إلا عندما يعانون من مشكلة صحية - احتشاء عضلة القلب، الجلطة الدماغية، إصابة الكلى، إصابة العينين.



والعوامل المسببة لتطور ارتفاع مستوى ضغط الدم هي: التدخين، الإفراط في تعاطي الملح، الوزن الزائد، نمط الحياة الخامل، المواقف العصيبة.

كما أن وجود من يعاني من هذه المشكلة بين الأقارب هو سبب مهم لمراقبة مستوى ضغط الدم باستمرار. ويمكن التحكم بجميع هذه العوامل باستثناء عامل الوراثة.

و«إذا أزلنا عوامل الخطر - بإعادة الوزن الطبيعي للجسم، وممارسة الرياضة، والمشي، وعدم تناول الملح بكثرة والنوم وقتا كافيا، وعدم الشعور بالعصبية، والإقلاع عن التدخين، فإن هذا بالتأكيد يمكننا من تأجيل تفاقم ارتفاع مستوى ضغط الدم لمدة 10-30 عاما».

ويجب استشارة الطبيب عندما يكون مؤشر مستوى ضغط الدم 130-140 على 80-85 ملم عمود زئبق، حيث يمكن خفض هذا المؤشر من دون استخدام أدوية. ولكن إذا كان المؤشر أعلى فإنه يصبح من الصعب تخفيضه من دون تناول الأدوية.

المصدر: «نوفوستي»

