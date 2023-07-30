مفرح الشمري



يصادف الأربعاء المقبل الذكرى الثالثة والثلاثين للغزو العراقي الغاشم على دولتنا الحبيبة الكويت الذي استمر 7 أشهر مرت على أهل الكويت كأنها 7 سنوات، بسبب ما ارتكبه جنود المقبور صدام بحقهم من تعذيب وقتل طوال فترة الغزو، ولأن هذا الحدث لا يمكن نسيانه ولابد أن تتذكره كل أجيال الكويت، تحرص وزارة الإعلام بقطاعيها «الإذاعة والتلفزيون» على إحيائه بتخصيص مواد برامجية خاصة بهذا الغزو البربري.



وفي هذا الصدد، انتهى المخرج حسين الحداد من تسجيل تمثيلية وطنية إذاعية بعنوان «دار الصمود» تدور أحداثها حول الفترة الصعبة التي عاشها الشعب الكويتي إبان الغزو الغاشم.



التمثيلية تسلط الضوء على أبرز الملاحم الوطنية التي تعبر عن روح الوفاء والولاء وتعزيز قيمة حب الوطن في الشده والرخاء.



كتب التمثيلية محمد الكندري وشارك في تجسيد شخوصها نخبة من الفنانين منهم جاسم النبهان وخالد المفيدي وسماح وحسن ابراهيم وعبير الجندي وعلي الحسيني وحسن ابراهيم ومحمد الفرج وعبدالناصر الزاير وغادة السني ومحمد جمال الشطي وآخرون.



«دار الصمود» ستبث في الثاني من أغسطس المقبل عبر إذاعة الكويت تزامنا مع ذكرى الـ 33 للغزو الغاشم.