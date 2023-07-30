القاهرة ـ محمد صلاح



نفت الفنانة بسنت السبقي وجود مشاكل او خلافات بينها وبين خطيبها السابق الفنان تامر حسني، واعترفت بأن علاقتهما مميزة وهما أصدقاء منذ انفصالهما بل قام بترشيحها لعدد من الأعمال الفنية وتستشيره في أمورها الفنية عقب عودتها الى الفن، حيث كانت اتخذت قرارا باعتزال الفن وتقديم البرامج عقب خطبتها لتامر لكنها قررت العودة وتعويض ما فاتها فنيا، خاصة انها حققت نجاحا في اعمالها السابقة مثل مسلسلات: آدم ـ نسل الأغراب ـ دكتور أمراض نسا ـ آدم ـ البلطجي ـ عملة نادرة، وتمنت ان تجد فرصة للعودة لتقديم برامج منوعات وقضايا اجتماعية لأنها تعشق هذا المجال.



وتستعد بسنت حاليا لتصوير دورها في مسلسل جديد ترفض الإفصاح عن تفاصيله لحين تصويره خوفا من عين الحسود وبناء على أوامر الشركة المنتجة، وتتوقع ان يكون هذا العمل شهادة نجومية لها.