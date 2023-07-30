مبارك الخالدي



يواصل منتخبنا الوطني الأولمبي تحت ٢٣ سنة تدريباته بمعسكره المقام بتايلند استعدادا لخوض استحقاقين مهمين هما استضافة مجموعته «السادسة» ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا تحت ٢٣ سنة في قطر ٢٠٢٤ المؤهلة بدورها لأولمبياد باريس ٢٠٢٤ وذلك في سبتمبر المقبل، حيث تضم المجموعة منتخبات العراق ومكاو وتيمور الشرقية، وكذلك المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية في الصين خلال الفترة من ١٩ سبتمبر حتى ٨ أكتوبر المقبلين، حيث أوقعت القرعة الأزرق الاولمبي في المجموعة الخامسة مع منتخبات كوريا الجنوبية والبحرين وتايلند.



واختار الجهاز الفني للأزرق بقيادة البرتغالي ايميليو بيكسي قائمة من ٢٥ لاعبا لخوض المعسكر. ‏إلى ذلك، تلقى اتحاد الكرة موافقة الاتحاد الدولي «فيفا» للسماح للاعب نادي الكويت الواعد محسن فلاح بتمثيل المنتخبات الوطنية، ‏وسيكون بمقدور اللاعب الالتحاق بوفد منتخبنا الأولمبي المتواجد حاليا في تايلند. ‏