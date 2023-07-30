هادي العنزي



أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية المرحلة الأولى في تحضيره لمنافسات الموسم الكروي 2023-2024، وذلك بالفوز على الساحل 3-1، في مباراة ودية حرص خلالها المدرب الوطني د.محمد المشعان على الاطمئنان على جاهزية لاعبي الفريق، من خلال لعبه بتشكيلتين مختلفتين تقريبا خلال شوطي المباراة، وسجل ثلاثية السالمية الإيفواري جمعة سعيد، وفواز عايض (ركلة جزاء)، وبدر جمال.

وستنطلق المرحلة الثانية في إعداد السماوي من 1 أغسطس المقبل حتى 18 منه، عبر معسكر تدريبي بصربيا، يخوض خلاله الفريق 4 مباريات ودية، وقد اكتملت صفوف الفريق بعودة المحترفين والغامبي سانغ بيير، والغاني ابدو ايساكا، على أن يلتحق المدافع البرازيلي أليكس ليما بالفريق في صربيا.

إلى ذلك، تقدم مدير الفريق بدر الخالدي باستقالته مساء أمس الأول، وأرجع الاستقالة الى أسباب خاصة، مقدما شكره لرئيس مجلس إدارة نادي السالمية الشيخ تركي اليوسف وكل من عمل معه وزامله خلال فترة تواجده بنادي السالمية.