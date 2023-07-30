عبدالعزيز جاسم



أعلن الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي كاظمة، أن «البرتقالي» سيخوض في معسكره التدريبي بمدينة أزميت التركية 3 مباريات ودية، حيث يلاقي الخليج السعودي 2 أغسطس المقبل، ثم معيذر وأم صلال القطريين يومي 6 و9 من الشهر ذاته.

وكان وفد الفريق قد غادر إلى المعسكر في أمس فجر أمس برئاسة مدير الكرة د.فايز النصار، وبمشاركة 24 لاعبا بينهم المحترفين الفلسطيني ميشيل ميلاد، والجزائري عماد الدين عزي والأردني أحمد عرسان.

من جانب آخر، يواصل النصر تدريباته بمعسكره في مدينة زلاتيبور الصربية، وكان الوفد قد غادر إلى صربيا أمس الأول، وسيستهل مبارياته الودية مع فريق بوسني يوم 2 أغسطس، ثم يواجه السيلية القطري في السابع منه، ثم في 10 منه يلتقي فريق حتا الإماراتي، بينما سيتم تحديد الفريق الرابع الذي سيواجهه العنابي في وقت لاحق.

وكان اللاعبان محمد باجية وفيصل سعيد قد تخلفا عن المغادرة مع الوفد بسبب ظروف الدراسة للأول والعمل للثاني.