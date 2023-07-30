أعلن نادي مان سيتي بطل الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس تمديد تعاقده مع المدافع ناثان آكي حتى عام 2027.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد اللاعب الهولندي الدولي مع «السيتي» عام 2025، لكن النادي مدد التعاقد لعامين آخرين ليظل آكي بذلك ضمن صفوف الفريق لأربعة مواسم مقبلة.

وكان آكي عنصرا أساسيا بالفريق تحت قيادة بيب غوارديولا خلال مشوار التتويج بالثلاثية الموسم الماضي، وقد شارك في 41 مباراة بكل المسابقات، حسب ما أشارت إليه وكالة الأنباء البريطانية «بي آيه ميديا».

وقال آكي، البالغ من العمر 28 عاما: «هذا هو أفضل ناد في العالم، ليس لدي شك في ذلك، كوني لاعبا في مان سيتي، هو أمر يجعلني فخورا للغاية في كل يوم»، مضيفا هذا نادي لكرة قدم ينتظر التميز في كل النواحي، وهو ما يمثل بيئة مثالية للتطور، هذا يدفعني للأمام ويجعلني أفضل أنا في مرحلة من مسيرتي أرغب خلالها في مواسلة التطور، ويمكنني تحقيق ذلك بالتأكيد هنا. وكان آكي لاعب تشلسي السابق قد انضم إلى مان سيتي قادما من بورنموث قبل ثلاثة أعوام.