نجم جديد سيحط الرحال في الدوري السعودي لكرة القدم مع اقتراب انضمام المهاجم الدولي السنغالي ساديو ماني الى النصر السعودي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد إعلان ناديه بايرن ميونيخ الألماني السبت انه دخل مفاوضات «لتغيير النادي».



واستبعد الفريق البافاري ماني من تشكيلته التي تخوض مباراة ودية أمام كاواساكي فرونتالي الياباني، كاتبا على موقع تويتر «ساديو ماني في مفاوضات لتغيير النادي، لذا لن يكون ضمن التشكيلة». وبعد موسم عانى فيه من الإصابات في بافاريا التي وصل إليها العام الماضي فقط من ليفربول الانجليزي، اختار السنغالي أن يدير ظهره الى أوروبا في سن الـ 31 رغم تبقي عامين على نهاية عقده، والالتحاق بالعديد من النجوم في السعودية برواتب خيالية.



إلى ذلك، أعلن نادي أهلي جدة العائد حديثا الى الدوري السعودي لكرة القدم الجمعة تعاقده مع الجناح الدولي الجزائري رياض محرز المتوج الموسم المنصرم مع مان سيتي بطلا للدوري الانجليزي ودوري أبطال أوروبا.



ونشر النادي السعودي عبر حسابه على تويتر فيديو يظهر فيه الجزائري يرتدي قميص الفريق مرفقا بعبارة «انتهى الانتظار، رياض حقيقة» بعد خمسة مواسم في سيتي حقق خلالها 11 لقبا.



وأشارت تقارير الى أن الصفقة بلغت 30 مليون جنيه استرليني (38.6 مليون دولار). وبات محرز ثالث صفقة للقطب الثاني لمدينة جدة بعد صفقتين من الدوري الانجليزي هما حارس المرمى الدولي السنغالي إدوار مندي القادم من تشلسي، والمهاجم الدولي البرازيلي روبرتو فيرمينو المنضم إلى صفوفه في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ليفربول.