ذكرت تقارير إعلامية أن مسؤولي بايرن ميونيخ يعتزمون السفر إلى لندن خلال الأيام المقبلة للاجتماع بمسؤولي توتنهام بشان انتقال هاري كين، قائد المنتخب الإنجليزي، لبطل الدوري الألماني (البوندسليغا).



وذكرت تقارير أن بايرن تقدم بعرضين بقيمة 70 مليون يورو (77.4 مليون دولار) و80 مليون يورو ولكن تم رفضهما، لكن يقال إن النادي يستعد لتقديم عرض ثالث، فيما أشارت تقارير أخرى عن أن توتنهام يرغب في الحصول على 100 مليون يورو على الأقل للاستغناء عن نجم الفريق.



وجاءت التقارير الصادرة من «ذي غارديان» وشبكة «سكاي» التليفزيونية بعدما ذكرت تقارير إعلامية أخرى أن يان كريستيان دريسين، الرئيس التنفيذي لبايرن، ومخطط الفريق ماركو نيبي كانا في الأساس يخططان للسفر يوم الجمعة.



لكن يبدو أن هذا لم يحدث، ولكن يقال إن المفاوضات مع دانييل ليفي، الرئيس التنفيذي لتوتنهام، مستمرة عبر قنوات أخرى.