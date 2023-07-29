تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط (18) متهماً (10 مواطنين و4 مقيمين بصورة غير قانونية وشخصين من الجنسية الآسيوية وشخصين من الجنسية العربية) في 11 قضية مختلفة وبحوزتهم نحو (4) كيلو من المواد المخدرة مختلفة الأنواع و(830) قرصا من المؤثرات العقلية و(214) زجاجة خمر وكمية من مادة اللاريكا وسلاحي (كلاشينكوف) ومبالغ مالية متفاوتة.

‏وأكدت الإدارة انه بمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم، مؤكدة أن الجهود الأمنية مستمرة في كشف اوكار المخدرات وضبط تجارها ومروجيها، مشيرة الى ان رجال الأمن مستمرون بتوجيه الضربات الموجعة التي لن تتوقف في وجه كل من يقوم بالمساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين.