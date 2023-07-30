أصدرت وزارة الشباب والرياضة المصرية توجيها عاما للاتحاد المصري لكرة القدم وكذلك مديريات الشباب والرياضة بلعب جميع المباريات نهارا في إطار التوجه العام لترشيد استهلاك الكهرباء، على أن تلعب المباريات في الوقت من السادسة مساء لتنتهي قبيل غروب الشمس مباشرة لتخفيف أحمال الكهرباء في المنشآت الشبابية والرياضية والاستادات والملاعب المفتوحة.



إلى ذلك، يلتقي في السابعة مساء اليوم فريق الأهلي بفريق الداخلية ضمن دور الـ 16 من كأس مصر. وحذر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه من حالة التشبع التي أصابتهم بنهاية الموسم بعد حصد 5 ألقاب خوفا من الاستهانة قبل مواجهة الفريقين اليوم.



وطالب كولر اللاعبين باستعادة نغمة الانتصارات وعبور عقبة الداخلية قبل الاستعداد لمواجهة المصري.



ويغيب مهاجم «الأحمر» محمد شريف عن اللقاء لإصابته بشد عضلي، وسيخضع لفحوصات طبية جديدة خلال الساعات المقبلة لتحديد مدة غيابه.



الجدير بالذكر أن فريق الداخلية يدخل اللقاء وفي قائمة الفريق الأول 7 لاعبين فقط بعد رحيل 18 لاعبا من بينهم المعارون بجانب انتهاء عقود لاعبين آخرين، وأعلنت إدارة فريق الداخلية استكمال قائمتهم من لاعبي فريق الشباب بالنادي.



من جانب آخر، أعلن نادي بيراميدز تجديد عقد حارس مرماه شريف إكرامي بشكل رسمي لمدة موسمين، كما اقترب من حسم صفقة جديدة لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل بالتوصل الى اتفاق نهائي مع الكونغولي فيستون مايلي مهاجم يانج أفريكانز التنزاني وهداف كأس الكونفيدرالية الأفريقية الموسم الماضي، والذي وصل إلى القاهرة من أجل الخضوع للفحص الطبي وإتمام الصفقة بشكل رسمي.