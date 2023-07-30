بيروت ـ عامر زين الدين



زار شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز د. سامي ابي المنى امس قصر المختارة وكان في استقباله رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط ونواب من اللقاء، لتقديم التهنئة له بالانتخابات الحزبية الاخيرة، وألقى كلمة حيا فيها جنبلاط.



وقال: «سننجح إذا ما عززنا الإيمان في قلوب أبنائنا وعقولهم، وإذا ما تمسكنا بتعاليمنا التوحيدية وعملنا معا لصون المجتمع والقيم، سننجح إذا ما احترمنا الدين ورجاله الأنقياء الأتقياء وأبقيناه بعيدا عن التدخل السياسي، وإذا ما عززنا الثقة بأنفسنا وثقة أهلنا المقيمين والمغتربين بنا وبمؤسساتنا، وإذا ما حفظنا طائفتنا من التشرذم وحمينا وحدتها من التفكك، وأثبتنا أن طائفتنا منفتحة لاحمة وكرسنا الجبل نموذجا للعيش الواحد والمحبة. بعونه تعالى، سننجح وسينجح الجبل بقيادتك يا تيمور بك، بما لديه من مقومات حياة وبما تتميزون به من طموح وإقدام وما يتميز به من انفتاح على الجميع، ليبقى هذا الجبل نواة الوحدة الوطنية والأخوة الإنسانية، كما أردناه دائما.



وقد رحب النائب جنبلاط بشيخ العقل مشيدا بدوره، وشاكرا «للجهد الذي يبذلونه من اجل تعزيز الدور المؤسساتي للمجلس والحضور الوطني للطائفة على جميع المستويات وحفظ موقع ابنائها».



كما شكر «للدور الاجتماعي الذي تقوم به مشيخة العقل والمجلس المذهبي، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والقاسية على الصعد الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية، التي تتطلب تضافر جهود المخلصين من جميع النواحي».



منوها في هذا الاطار «باللقاء الاغترابي الاخير في المجلس المذهبي، لتعزيز سبل التواصل والتعاضد بين المقيم والمغترب».



وفي المجال السياسي كرر النائب جنبلاط دعوته الى وقف اضاعة الوقت في مسألة انتخاب رئيس للجمهورية وتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان لتسيير امور الدولة المالية، بعيدا عن المناكفات».