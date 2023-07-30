أدان نادي شالكه الألماني الإساءات العنصرية التي وجهت الى مدافعه إبراهيما سيسيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب المباراة التي انتهت بهزيمة الفريق أمام هامبورغ 3-5 الجمعة في افتتاح منافسات دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم.



وغرد شالكه عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» السبت: «نفوز معا، ونخسر معا، لا شيء أبدا يبرر التعليقات أو المنشورات العنصرية، سنقف دائما ضد العنصرية. نحن معك إبرا»، وكذلك علق هامبورغ: « ضد العنصرية، ارفع رأسك يا إبراهيما سيسيه». وتعرض اللاعب المالي الدولي سيسيه لإساءات عنصرية عبر وسائل التواصل بعد بدايته المتعثرة مع شالكه.



وتسبب سيسيه في حصول هامبورغ على ضربة جزاء سجل منها لاسزلو بينيس هدف التعادل 2-2 ثم طرد سيسيه في الدقيقة 71 لحصوله على الإنذار الثاني، عندما كان الفريقان متعادلين 3-3.



وبعدها حسم هامبورغ المباراة بالفوز 5-3 عبر هدفين في الوقت القاتل مستغلا تفوقه العددي.