القاهرة - ناهد إمام



كشفت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن تحديد جلسة يوم 21 سبتمبر المقبل لاستلام العروض الفنية لتطوير مدينة غرناطة، والتي تم طرحها في مزايدة بنظام المشاركة في العائد مع حد مضمون، كما ستتم إعادة طرح الشولاند وحديقة الطفل لاستثمارها، وذلك بعد إعادة تصميم الجزء غير المطور بناء على قرار مجلس الإدارة.



وقالت الشركة إنه جار إعادة تقييم سعر أرض هليوبارك بالقاهرة الجديدة المملوكة للشركة منذ سنوات، والبالغ مساحتها 1659 فدانا، والعمل للوصول إلى التصور الأمثل لتحقيق أكبر عائد من المشروع.