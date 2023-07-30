بيروت ـ خلدون قواص



دعا مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان القوى السياسية الى التعاون مع اللجنة الخماسية والموفد الفرنسي جان ايف لودريان والتجاوب مع المقترحات والمبادرات التي تقدم لهم للخروج من النفق المظلم الذي يسيطر على الوطن بشتى النواحي.



وأكد خلال لقائه في دار الفتوى سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو ان المساعي التي يقوم بها لودريان للمساهمة في الخروج من الأزمة التي يعاني منها لبنان ينبغي أن تستمر للوصول الى حلول.



واطلع سماحته من السفيرة غوريو على المشاورات التي أجراها لودريان مع القيادات اللبنانية والتي كانت بناءة وجيدة.



وشدد المفتي دريان على أن دول اللجنة الخماسية هي صمام أمان للبنان وجهودها بالبحث عن حلول للازمة الرئاسية نابع من حرصها على لبنان العربي الحر السيد المستقبل، وبشعبه الصابر والصامد على المعاناة التي يمر بها في الظروف المعيشية الصعبة التي تنتظر انتخاب رئيس جامع يتمتع بالمواصفات التي ينادي بها اللبنانيون لتكون منطلقا للحل.



ورأى أن الجهد الدولي هو رهن التجاوب اللبناني مع الطروحات التي تقدم للمحافظة على لبنان بانتخاب رئيس أولا ثم تشكيل حكومة وإجراء الإصلاحات، آملا أن تؤتي هذه الجهود ثمارها في القريب العاجل بتحقيق النجاح المطلوب لأن الفشل يعود بالخسارة على لبنان واللبنانيين.



وودعت السفيرة غريو المفتي دريان بمناسبة انتهاء مهامها الديبلوماسية وأكدت على تعزيز التعاون بين لبنان وفرنسا.