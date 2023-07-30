تحدثت الممثلة البريطانية إيميلي بلانت عن مدى التغير الذي طرأ على حياتها منذ أصبحت أما، مشددة على أن تربية ابنتين غيرت نظرتها للحياة. ولدى بلانت التي تبلغ من العمر 40 عاما، ابنتان في التاسعة والسابعة من العمر، من زوجها الممثل جون كراسينسكي. وقالت الممثلة البريطانية إنها لم تكن تعلم مطلقا مدى التغير الذي سيحدث بمجرد أن تنجب أطفالا.



وأضافت في مقابلة مع مجلة «أوك»: «لم أكن مستعدة بشكل كبير لمدى التغيير في نمط الحياة جراء إنجاب أطفال. مثل كل الأمهات، أقول لنفسي: ماذا كنت أفعل في يومي قبل الأطفال؟ ان اليوم مكتظ عن آخره والأطفال يحتاجون إليك كثيرا. أنا أجد نفسي في حالة تشتت فكري دائما».



وأعربت بلانت التي شاركت في فيلم «ديفيل ويرز برادا» عن املها في أن يظل أطفالها «غافلين» عن شهرتها لأنها لا تريدهم أن يشعرون بأنهم مختلفون عن أقرانهم.