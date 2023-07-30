كشف مغني الراب الكندي درايك انه هو من اشترى خاتم مغني الهيب هوب توباك شاكور الذي صممه قبيل اغتياله والذي بيع في مزاد الأسبوع الماضي بمبلغ قياسي بلغ مليون دولار. وشارك درايك منشورا على إنستغرام يظهر فيه واضعا الخاتم المصمم على شكل تاج والذي بيع الثلاثاء خلال مزاد مخصص لموسيقى الهيب هوب نظمته دار «سوذبيز» لقاء 1.016 مليون دولار شاملا الرسوم والعمولات. وهذا الرقم أعلى بكثير من التخمين الأولي الذي قدر سعره بـ 200 ألف إلى 300 ألف دولار.



وأوضحت «سوذبيز» أن السعر الذي بيع به الخاتم الذهبي المرصع بالياقوت وألماس بات الأعلى في المزادات لقطعة مرتبطة بموسيقى الهيب هوب.



ويعرف درايك بإنفاقه الباذخ، فقد اشترى في إحدى المرات طائرة بوينغ 767 للاستخدام الشخصي ودفع 104 ملايين دولار لشراء منزل في لوس أنجيليس كان يملكه المغني روبي وليامز.