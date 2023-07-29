أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أن نجله نيكولاس أوقف بتهم غسيل الأموال والإثراء غير المشروع في فضيحة متعلقة بحملته الانتخابية.

وكتب بيترو أول رئيس يساري لكولومبيا في تغريدة على تويتر ـ الذي تغير اسمه إلى «إكس» ـ أن الشرطة أوقفت ابنه وزوجة ابنه السابقة دايزوريس فاسكيز.

وقال الرئيس «أتمنى لابني أن يحالفه الحظ وأن يتحلى بالقوة. أتمنى أن تبني هذه الأحداث شخصيته وتجعله يفكر في أخطائه». وأضاف «من المؤلم بالنسبة لي كإنسان وكأب أن أرى كل هذا القدر من التدمير الذاتي».

وفي مارس، زعمت فاسكيز أن نيكولاس بيترو تلقى مبالغ كبيرة من مهربي المخدرات ومهربي البشر في عام 2022 لحساب حملة والده الرئاسية لكنه استخدمها بدلا من ذلك للعيش في رفاهية في مدينة بارانكويلا الشمالية.

وأكد المدعون اعتقال نجل بيترو الأصغر بتهم غسيل الأموال والإثراء غير المشروع، واتهمت فاسكيز أيضا بغسيل الأموال.

ومنذ تفجر الفضيحة، نفى بيترو تلقيه أي أموال من تجار الكوكايين الكبار في البلاد. وطالب التحقيق مع ابنه بنفسه.

وكان نيكولاس بيترو نائبا عن حزب والده، ونشرت وسائل إعلام سجلاته البنكية التي أظهرت أن لديه أموالا أكثر بكثير مما يتناسب مع راتبه كنائب.

وكانت فاسكيز أكدت في مقابلة سابقة أن زوجها السابق تلقى نحو 124 ألف دولار من تاجر مخدرات سابق يدعى صامويل سانتاندرير لوبيسييرا.