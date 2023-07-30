عبدالله الراكان

أعلن وكيل وزارة المواصلات بالتكليف د. أحمد المجرن، عن تفعيل عدد من الخدمات الاكترونية التي تقدمها الوزارة عبر تطبيق سهل.

وقال المجرن في تصريح صحافي اليوم، بأن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير خدماتها الالكترونية والتي تعد مرحلة أساسية نحو تسريع خطوات التحول الرقمي التي من شأنها تعزيز كفاءة وسرعة انجاز المعاملات الحكومية لتنفيذ المعاملات إلكترونياً.

وأشار المجرن بأن الخدمات الالكترونية التي أطلقتها الوزارة عبر تطبيق سهل الحكومي هي عبارة عن شعارات مرتبطة بعملية تحصيل رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة وكذلك إصدار براءة الذمة التي تصورها الوزارة للمشتركين من العملاء.

وبيّن المجرن أن الوزارة اطلقت ثلاثة خدمات عبر تطبيق سهل للمواطنين والمقيمين خلال الأسبوع الماضي جاءت الخدمة الأولى من خلال ارسال إشعار للمشتركين فور استحقاق أي مديونية تتعلق بالخدمات التي تقدمها الوزارة عبر مستخدمي تطبيق سهل من خلال الرقم المدني المسجل في النظام الآلي للوزارة .

وأضاف المجرن أن الخدمة الثانية تأتي مكملة للخدمة الأولى حيث سيتم ارسال إشعار للمشترك عبر تطبيق سهل بعد اتمام عملية الدفع بنجاح متضمنة بيان الرصيد الحالي و من خلال هذه العملية يستطيع المشترك الحصول على فاتورة الدفع اكترونيا دون الحاجة لمراجعة الوزارة.

واردف بأن الخدمة الثالثة التي اطلقتها الوزارة عبر تطبيق سهل للمشتركين من المواطنين والمقيمين هي استخراج براءة الذمة الاكترونيا في حال عدم وجود أي مديونية مستحقة وغير مدفوعة على المشترك نظير الخدمات التي تقدمها الوزارة لصاحب الرقم المدني المسجل في سجلات الوزارة وكذلك تطبيق سهل.

وأكد المجرن بأن الوزارة تسعى دائما لإيجاد أفضل السبل التي من شأنها تعزيز كفاءة الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين وذلك لما يتماشى مع التطور التكنلوجي والتحول الرقمي الذي تنشده الدولة من أجل تقديم افضل الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين.