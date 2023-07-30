شهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد اليوم الأحد، تخريج خمس طالبات (ضابط صف) جامعيات وترقيتهن إلى رتبة ملازم.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي، إن الشيخ طلال الخالد أكد خلال استقباله الخريجات ضرورة تحملهن مسؤولياتهن في تطبيق القانون والعلوم والمهارات التي اكتسبنها خلال الدراسة إلى واقع عملي للارتقاء بالعمل الأمني.

وهنأ وزير الداخلية الخريجات برتبهن الجديدة مشددا على الالتزام بالقسم وأن يضعن الوطن والمواطنين أمانة في أعناقهن ومخافة الله نصب أعينهن وأن يبذلن الغالي والنفيس في أداء الواجب.

وكان مدير معهد تدريب الضباط بالإنابة العميد فهد الغريب قد تلا قرار التعيين فيما تلا القسم رئيس قسم شؤون الامتحانات العميد بدر المعتقة.

وحضر حفل التخرج وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس والوكيل المساعد لشؤون مكتب وزير الداخلية اللواء حامد البالول والوكيل المساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء بدر البالول.