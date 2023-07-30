أهدت الطالبة المتفوقة في الثانوية العامة من مدرسة جمانة بنت أبي طالب نجاحها إلى بلدها الكويت الغالية وإلى والديها وإلى إدارة مدرستها وجميع معلماتها.

وأكدت حصة أن النجاح يأتي نتيجة رضا الوالدين والاجتهاد والمثابرة وتنظيم الوقت، ناصحة زميلاتها بالدراسة الجادة من بداية العام الدراسي وعدم إهمال أي فقرة من المنهاج، إضافة إلى التواصل دائما مع المعلمات والسؤال عن أي فقرة غير واضحة.

وتمنت حصة النجاح والتوفيق لجميع الطلبة في دراستهم الجامعية، مشيرة إلى أن النجاح في الثانوية العامة يشكل الخطوة الأولى على دروب المستقبل.