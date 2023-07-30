قال النائب حمدان العازمي إنه تقدم بمقترح لتعديل المادة 17 من المشروع بقانون في شأن انتخابات مجلس الأمة الذي وافق عليه مجلس الأمة في مداولته الأولى في الجلسة الخاصة الأسبوع الماضي.

وأوضح العازمي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن التعديل الذي تقدم به هو بإضافة المساس بالصحابة إلى الجرائم التي تمنع المواطن من الترشح لتكون المادة على النحو التالي:" يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة او في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الصحابة أو الذات الأميرية، ما لم يرد إليه اعتباره".

وطالب العازمي اللجنة بالموافقة على التعديل، مشددا على أنه "لا يمكن القبول بترشح من يسب الصحابة (رضي الله عنهم) ونمنع من ينتقد الذات الأميرية من الترشح".

وأضاف "كيف يمكن أن نقبل في دولة مثل الكويت وهي من أولى الدول التي تدافع عن المقدسات الإسلامية أن نرفض في البرلمان أن نمنع من يسب الصحابة من الترشح".

ولفت العازمي إلى أن "التوافق النيابي الحكومي ضروري لكن أن يكون ثمنه عدم الانتصار لمقدساتنا الإسلامية فلا يمكن أن نقبل به".

وأشار العازمي إلى أن الحملة على الإسلام ومقدساتنا الإسلامية شرسة، مضيفا"نحن نطالب العالم بحماية مقدساتنا ونطالب بتشريعات تشدد العقوبة على من يمس هذه المقدسات".

وأكد أن الأولى ببرلمان الكويت أن يسن تشريعات تجرم وتعاقب من يمس هذه المقدسات.