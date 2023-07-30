‏ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد اليوم الأحد الموافق 2023/7/30 بمقر وزارة الداخلية اجتماعاً أمنياً مع الوكلاء المساعدين، وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس.

‏وفي بداية الاجتماع، رحب الخالد بقيادات المؤسسة الأمنية، ونقل لهم تحيات وتقدير القيادة العليا للبلاد على عطائهم اللامحدود في حفظ أمن الوطن والمواطنين، مثمناً الجهود الكبيرة التي بذلتها كل قطاعات وزارة الداخلية.

‏ووجه النائب الأول بضرورة بذل المزيد من الجهود وتكثيف المتابعة الأمنية، والتواجد الفاعل والمستمر من أجل تعزيز الأمن في البلاد ومعالجة المشاكل أولاً بأول والتعامل بكل حزم مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد.

‏وشدد الشيخ طلال الخالد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وبذل مزيد من الجهد واليقظة ومواجهة التحديات والمخاطر والتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد.