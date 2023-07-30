عزز المنتخب الكولومبي بدايته القوية في بطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات، وانتزع فوزا ثمينا 2-1 على نظيره الألماني في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثامنة بالبطولة، المقامة حاليا في أستراليا ونيوزيلندا.

ورفع المنتخب الكولومبي رصيده إلى ست نقاط لينفرد بصدارة المجموعة بفارق ثلاث نقاط أمام نظيريه الألماني والمغربي، ويقترب خطوة هائلة من التأهل للدور الثاني (دور الستة عشر) للبطولة.

إلى ذلك، أحيت سيدات المغرب آمالهن بالتأهل إلى ثمن نهائي المونديال، بتحقيق فوز تاريخي على كوريا الجنوبية 2-0 بتوقيع ابتسام الجريدي، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة.

وهذا الفوز هو الأول للمغرب في تاريخ المونديالات النسائية، وأول ثلاث نقاط تحصدها لاعباته في أول مشاركة لهن في البطولة أمام 13 ألف مشجع في أديليد، بات في رصيد المغربيات 3 نقاط من مباراتين في المركز الثالث، خلف كولومبيا وألمانيا، فيما تقبع كوريا الجنوبية في ذيل المجموعة بلا رصيد.

وحسم منتخبا سويسرا والنرويج تأهلهما إلى الدور ثمن النهائي أمس، بتعادل الأول سلبا مع نيوزيلندا المضيفة وإقصائها، وفوز الثاني 6-0 على الفلبين التي ودعت البطولة أيضا، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى.

وبالتالي، احتلت سيدات سويسرا صدارة المجموعة الأولى بفضل هذا التعادل مع خمس نقاط، فيما خطفت النرويجيات المركز الثاني مع أربع نقاط، متفوقة على نيوزيلندا المضيف بفارق الأهداف.