تقدم النائب خالد الطمار باقتراح برغبة بإلزام كافة الجهات الحكومية والهيئات والشركات التابعة للدولة والمباني قيد الإنشاء بإغلاق الإضاءة الزائدة عن الحاجة بعد الدوام الرسمي ترشيدا لاستهلاك الكهرباء.

وقال الطمار في مقدمة الاقتراح إنه مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف وزيادة الأحمال بصورة كبيرة في ظل المخاوف من التصاعد التدريجي للعجز في الطاقة الكهربائية وتفاديا لحدوث أزمة نقص للطاقة ما يجعل الكويت تستورد الكهرباء من الشبكة الخليجية، واتخاذا لخطوات فعلية تقوم بها الحكومة الأمر الذي سينعكس على المواطنين والمقيمين في تعزيز ثقافة الترشيد.

ونص الاقتراح على ما يلي:

1- إلزام كافة الجهات الحكومية والهيئات والشركات التابعة للدولة والمباني قيد الإنشاء بإغلاق الإضاءة الزائدة عن الحاجة بعد الدوام الرسمي ترشيدا لاستهلاك الكهرباء.

2- تشكيل لجنة متابعة من وزارة الكهرباء والماء تقوم بمتابعة إجراءات الجهات الحكومية والجهات للتنفيذ.