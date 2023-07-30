محمد راتب

علمت «الأنباء» من مصدر خاص أن مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وافق على رفع سعر كيس الشعير على المربين وتخفيض دعمه من 1.6 إلى 1.5 دينار اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل، في حين قامت الهيئة بتعديل نسب المخصصات من الأعلاف للمربين اعتبارا من يوم غد الثلاثاء الموافق 1 أغسطس.

وكانت الهيئة قد تسلمت خطابا من شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية يفيد بأن الأخيرة قد خفضت إنتاج مادة الشوار من 6750 طنا شهريا إلى 4500 طن شهريا، مرجعة ذلك إلى الظروف الحالية التي ترتب عليها انخفاض في معدل مبيعات الشركة من منتجات الطحين، وبالتالي انخفاض عمليات طحن مادة القمح مما أثر سلبا على قدرة الشركة في إنتاج مادة الشوار.

وأكدت «الزراعة» أنه بناء على هذا التخفيض الذي قامت به «المطاحن» فإنها ستخفض حصص المخصصات من جميع الأعلاف المصروفة لمربي الثروة الحيوانية وهي الشعير والذرة والشوار والمخلوط، وذلك حفاظا على مبالغ دعم الأعلاف المعتمدة من قبل وزارة المالية للسنة المالية الحالية، والتي تستفيد منها شركات مزارع اتحاد منتجي الألبان الطازجة ومربي الإبل ومربي الأبقار الهواة.