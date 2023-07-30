وجه النائب د. حسن جوهر سؤالاً إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير التعليم بالوكالة د. جاسم الأستاد، طالب فيه بتزويده وإفادته بالآتي:

(1) إجمالي عدد الدرجات الوظيفية الشاغرة لوظيفة معيد عضو بعثة بجامعة الكويت حتى نهاية العام الجامعي 2022-2023، ومجموع القيمة المالية لها، مع بيان أعداد هذه الدرجات الشاغرة لكل كلية من الكليات الجامعية ولكل عام جامعي خلال السنوات العشر السابقة على حدة.

(2) مجموع عدد المتقدمين لوظيفة معيد عضو بعثة من الحاصلين على تقدير امتياز (معدل عام 3.67 أو أكثر) ولم يتم قبولهم، مع بيان أعدادهم لكل كلية من الكليات الجامعية ولكل عام جامعي، وذلك منذ العام الجامعي 2018-2019 حتى تاريخ الجواب على السؤال على حدة، مع بيان معدلاتهم الدراسية والجامعة المانحة للدرجة العلمية وأسباب عدم قبولهم في الوظيفة المشار إليها.

(3) ما مبررات احتفاظ الإدارة الجامعية بالدرجات الوظيفية الشاغرة التي لم يتم التسكين عليها، إن وجدت؟

(4) في حال وجود فائض بالدرجات الوظيفية، هل يتم ترحيلها للتعيين عليها في وظائف أخرى أو تتم إعادتها إلى وزارة المالية؟ مع بيان طريقة وآلية التصرف بهذه الدرجات بالتفصيل.