وجه النائب د. عبد الهادي العجمي 3 أسئلة إلى وزير التعليم، طالب في الأول منها بما يلي:

1- أرجو تزويدي بالأقسام العلمية بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التي تنتدب للتدريس في كل منهما.

2- كم عدد المنتدبين في كل قسم على حدة؟ وعدد إعلانات التوظيف للهيئة التدريسية لكل قسم علمي قام بالانتداب خلال الخمس سنوات الأخيرة؟ وتزويدي بأسماء الأساتذة الذين تم انتدابهم للتدريس لأكثر من خمس سنوات متتالية؟

كما طالب بإفادته وتزويده بالآتي:

1- هل هناك خطه لتعليم مرضى الداون؟ وهل هناك رؤية وضعتها الوزارة لهم؟

2- أرجو تزويدي بعدد المدارس المختصة بتعليم مرضى الداون؟ كما أرجو تزويدي بعدد المعلمين والمعلمات في المدارس المختصة بتعليم مرضى الداون؟

3- نمى إلى علمي تعطيل مرحلة من مراحل التعليم لمرضى الداون، هل تم التعطيل؟ إذا كانت الإجابة بنعم فأرجو تزويدي بالأسباب لهذا القرار.

4- هل هناك أي مسؤول يصر على تعطيل العملية التعليمية لمرضى الداون؟

5- من المسؤول عن القرارات المختصة بتعليم أبناء هذه الفئة؟ أرجو تزويدي بالمنصب والشهادات العلمية.

6- ما الدراسات التي قامت بها الوزارة بخصوص تعليم هذه الفئة؟ أرجو تزويدي بنسخ ضوئية عن ذلك.

وطالب في السؤال الثالث بتزويده وإفادته بالآتي:

1- ما الخطط لتطوير كلية الطب بجامعة الكويت؟

2- كم عدد الطلبة المقبولين خلال الـ ١٠ سنوات الأخيرة؟ وما الموانع من قبول ألف طالب سنوياً؟ وما الاحتياجات الأساسية في كلية الطب للوصول لهذا العدد؟

3- كم عدد الأساتذة في كلية الطب والنصاب التدريسي لكل استاذ في كلية الطب؟

4- هل يقوم أي من أساتذة كلية الطب بالعمل في مؤسسات خارج الجامعة؟ وهل يتبوأ أي منهم مناصب خارج الجامعة؟ وما السند القانوني لهذه الممارسة؟ مع تزويدي بالقرارات المتعلقة بتولي أساتذة كلية الطب للمناصب الخارجية.