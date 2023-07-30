بتوجيهات من رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد اغلقت قوة الإطفاء العام 3 مصانع غلقاً إدارياً في منطقتي الأحمدي وصبحان مخالفة لاشتراطات السلامة والوقاية من الحريق وذلك بسبب احتوائها على مواد كيميائية وسوائل سريعة الاشتعال بعد انتهاء فترة الإخطارات والإنذارات الممنوحة لهذه المصانع لإزالة هذه المخالفات.

ويأتي هذا استمرارا لحملات فرق التفتيش التابعة لقطاع الوقاية على مختلف المباني التجارية والاستثمارية والقسائم الصناعية والمصانع وغيرها والتي تخضع إلى أنظمة السلامة والوقاية من الحريق واتباع إجراءات السلامه فيها .

كما تهيب إدارة العلاقات العامة والإعلام ملاك ومستأجري المصانع والقسائم الصناعية والمباني التجارية والاستثمارية ضرورة تطبيق اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق وإزالة المخالفات لتفادي الغلق الإداري ولتحقيق الأمن المجتمعي.