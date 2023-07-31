قدم عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر اقتراحا بإنشاء مواقف سطحية متعددة الأدوار للقوارب في عدة مواقع، وقال العبدالجادر في اقتراحه: تعتبر الكويت في الدول المعروفة في طلب القوارب ومن الدول المهمة بالنسبة لمصانعها وأثبتت الإحصائيات انه يمثل 40% من مبيعات القوارب في الشرق الأوسط. ونظرا لازدياد عدد مالكي القوارب سنويا فقد وردتنا عدة شكاوى من بعض المواطنين يشتكون من وقوف القوارب في أماكن عشوائية داخل المناطق السكنية مما يتسبب في ضيق الطرق ومشاكل مع الجيران.



وحيث إن المشكلة الأساسية التي تواجه المالكين والمتاجرين فيها هي عدم وجود المراسي أو المواقف قرب الشواطئ لهذه الأعداد المتزايدة من القوارب، ناهيك عن ارتفاع كلفة المراسي البحرية التي تتراوح بين 600 و2000 د.ك سنويا.



لذا فإنني أقترح: التنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء مباني مواقف للقوارب السطحية والمتعددة الأدوار بمواقع متعددة ومختلفة.