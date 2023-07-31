في إطار تكثيف الجولات الرقابية لفرق البلدية ميدانيا، أعلنت إدارة العلاقات العامة عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية الأحمدي بتنفيذ جولات ميدانية بعموم مناطق المحافظة ضمن حملة «ديرتنا تستاهل» والتي أطلقتها إدارة العلاقات العامة لرفع مستوى النظافة وإزالة السيارات والقوارب المهملة والسكراب من الساحات والشوارع.



وفي هذا السياق، قال مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية الأحمدي نواف المطيري إن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن فريقه الرقابي يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة في المناطق التي تقع تحت مسؤوليته، فضلا عن رفع كل ما يشوه المنظر العام ويعمل على إشغال الطريق بجميع المناطق، وذلك من خلال الجولات الميدانية.



وأكد المطيري قيام الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بتنفيذ جولات ميدانية أسفرت عن تحرير 84 مخالفة نظافة عامة وإشغالات طريق بالإضافة إلى رفع 47 سيارة مهملة وسكراب وتحويلها لموقع حجز البلدية.



وأشار إلى استمرار الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق، مبينا في هذا الصدد عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.