وزير الداخلية للخريجات: تحملن مسؤولياتكن في تطبيق القانون والعلوم والمهارات المكتسبة خلال الدراسة إلى واقع عملي

التزمن بالقسم وضعن الوطن والمواطنين أمانة في أعناقكن ومخافة الله نصب أعينكن وابذلن الغالي والنفيس في أداء الواجب



أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد أمس ضرورة بذل المزيد من الجهود وتكثيف المتابعة الأمنية و«التعامل بكل حزم مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد».



جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية خلال ترؤس الشيخ طلال الخالد اجتماعا أمنيا مع الوكلاء المساعدين بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس. وشدد الشيخ طلال الخالد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء وبذل المزيد من الجهد واليقظة ومواجهة التحديات والمخاطر والتواجد الفاعل والمستمر من أجل تعزيز الأمن في البلاد ومعالجة المشاكل أولا بأول.



ونقل الشيخ طلال الخالد لقيادات المؤسسة الأمنية تحيات وتقدير القيادة العليا للبلاد على عطائهم غير المحدود في حفظ أمن الوطن والمواطنين، مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلتها جميع قطاعات وزارة الداخلية.



من جهة أخرى، شهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد أمس تخريج خمس طالبات «ضابط صف» جامعيات وترقيتهن إلى رتبة ملازم.



وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، في بيان صحافي، إن الشيخ طلال الخالد أكد خلال استقباله الخريجات ضرورة تحملهن مسؤولياتهن في تطبيق القانون والعلوم والمهارات التي اكتسبنها خلال الدراسة إلى واقع عملي للارتقاء بالعمل الأمني. وهنأ وزير الداخلية الخريجات برتبهن الجديدة، مشددا على الالتزام بالقسم وأن يضعن الوطن والمواطنين أمانة في أعناقهن ومخافة الله نصب أعينهن وأن يبذلن الغالي والنفيس في أداء الواجب.



وكان مدير معهد تدريب الضباط بالإنابة العميد فهد الغريب قد تلا قرار التعيين، فيما تلا القسم رئيس قسم شؤون الامتحانات العميد بدر المعتقة. حضر حفل التخرج وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس والوكيل المساعد لشؤون مكتب وزير الداخلية اللواء حامد البالول والوكيل المساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء بدر البالول.