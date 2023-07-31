في إطار برنامجه للمسؤولية المجتمعية، قام البنك الأهلي المتحد برعاية فعالية ترفيهية للأطفال الأيتام في عالم الاستكشاف من «ناشيونال جيوغرافيك ألتيميت اكسبلورير» في مول العاصمة، بالتعاون مع منارة غدير التطوعية التابعة لجمعية نماء الخيرية.



وتعليقا على المبادرة، قالت رئيس إدارة الاتصال المؤسسي في البنك الأهلي المتحد فاتن التميمي: أتحنا من خلال هذه الفعالية فرصة مميزة للأطفال الأيتام للحصول على تجربة ممتعة في أول مركز ترفيهي عائلي في الكويت يحمل العلامة التجارية العالمية «ناشيونال جيوغرافيك في «مول العاصمة»، والذي يوفر وسائل ترفيهية وتفاعلية فريدة من نوعها، ويهدف إلى إلهام الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و14 عاما لاستكشاف العالم من خلال المغامرة التعليمية، مشيرة الى أهمية الأنشطة الترفيهية للأطفال.



وأضافت التميمي: يسرنا أن نسهم في نشر البهجة بين الأطفال الأيتام وإسعادهم بالترفيه عنهم في أجمل وأحدث أماكن الترفيه بالكويت أسوة بغيرهم من الأطفال فلا شك أن التركيز على تلبية الاحتياجات العاطفية للأيتام، وتنمية خيالهم وإبداعهم وتطوير مهاراتهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وزيادة فاعلية تواصلهم من أهداف إستراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية التي تعني بالفئات الأكثر احتياجا في المجتمع وعلى رأسهم الأيتام الذين يحتاجون إلى الرعاية والحنان من الجميع. وأوضحت أن البنك يسعى من خلال قيامه بالعديد من المبادرات التي تعتني بالأطفال الأيتام إلى نشر قيم التآلف والتراحم تجاه الأطفال الأيتام ومشاركتهم لحظات المرح والترفيه التي تدخل السرور على قلوبهم.