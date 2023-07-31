دارين العلي



تستكمل لجنة التصدي لظاهرة العزاب حملتها الواسعة التي بدأت في 11 يونيو الماضي، حيث قطعت التيار عن 200 قسيمة مخالفة في مختلف المحافظات منذ انطلاق الحملة. وقال نائب رئيس فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء أحمد الشمري لـ «الأنباء» ان الفريق يستمر بتنفيذ حملات مكثفة في مناطق مختلفة وبالتنسيق مع اللجنة والقطاعات المعنية في الوزارة يتم خلالها قطع التيار عن المنازل التي يسكن فيها عزاب في المناطق النموذجية وذلك بناء على بلاغات وشكاوى من المواطنين. وأكد الشمري ان الحملات ستزداد وتيرتها لوضع حد لهذه الظاهرة بعد تبني اللجنة مسألة القطع الفوري والمباشر بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة.



وشدد على انه لا تهاون في قطع التيار عن المخالفين بغض النظر عن التدخلات الخارجية، لافتا الى ان عددا من العقارات يظهر فيها تعديات على الشبكة الكهربائية بشكل كبير وخاصة في التمديدات. وفي سياق متصل، قام فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء امس بقطع التيار عن قسيمة صناعية في منطقة الشويخ الصناعية قامت بسرقة التيار والاستفادة منه بشكل غير رسمي ودون عداد، ما استوجب قطع التيار عنها وإحالتها إلى الجهات المعنية في الوزارة، كما تمكن الفريق من رصد مخزن لمواد سريعة الاشتعال غير مرخص له، ما استدعى قطع التيار عنه وإبلاغ الجهات المعنية بالواقعة.