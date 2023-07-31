أعلن البنك الأهلي الكويتي عن تواجده في المقر الرئيسي لشركة Ooredoo الكويت، ضمن إطار خططه الرامية إلى تعزيز حضوره بين أوساط المجتمع المحلي، وجذب عملاء جدد إلى صفوفه، وتقديم عروض خاصة لموظفي الشركة، والاستفادة من المميزات العديدة التي يقدمها البنك لهم.



وتم اختيار شركة Ooredoo الكويت من ضمن خطة الانتشار لكونها سباقة في دعم الشركات والمشاريع الرائدة التي توفر حلولا وخدمات للأفراد والشركات وتسعى لتلبية جميع احتياجات السوق الكويتي. وحرص فريق البنك الأهلي الكويتي على تعريف موظفي الشركة على أبرز المنتجات والخدمات التي يقدمها، وأبرزها حساب الراتب وحساب الفوز، وقدم شرحا مفصلا عن الجوائز والهدايا القيمة التي يكافئ بها جميع العملاء لديه، مع تسليط الضوء على أحدث التطورات التي تعزز موقعه التنافسي في القطاع المصرفي المحلي. وشهد جناح البنك الأهلي الكويتي إقبالا كبيرا من موظفي الشركة الذين تعرفوا أيضا على مزايا الحملة الصيفية التي تم إطلاقها مؤخرا والتي تستمر حتى شهر سبتمبر المقبل، والتي تمنح المشتركين فيها مجموعة من الجوائز القيمة تقديرا لثقة العملاء الكبيرة بخدماته ومنتجاته المصرفية الشاملة.



وبهذه المناسبة، أكدت جهير معرفي مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة، حرص البنك الأهلي الكويتي المستمر على التعاون مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص من أجل تعريف الموظفين على أبرز الحملات والمزايا الحصرية التي يقدمها على مدار العام، معبرة عن سعادتها بالإقبال الكبير الذي تلقاه جناح البنك في مقر Ooredoo، من أجل التعرف على مزايا العروض الخاصة التي يقدمها البنك لموظفي الشركة.



وقالت: نحرص في البنك الأهلي الكويتي على تعزيز حضورنا في المجتمع المحلي، من خلال ابتكار الخدمات والعروض الحصرية التي ترضي جميع الفئات وتناسب جميع احتياجاتها، ونعمل باستمرار على دراسة احتياجات العملاء ونعقد شراكات واتفاقيات في جميع القطاعات لتقديم مجموعة متنوعة من الخصومات، بما يشجع الجميع على الانضمام إلى عائلة عملائنا المتنامية باستمرار. وشددت على أن البنك يواكب التغير المستمر في أنماط حياة العملاء لديه، ويحرص على مواصلة تطوير خدماته الرقمية، بما يسهم في تسريع وتيرة الخدمات التي يقدمها للعملاء، وبما يؤدي إلى تحقيق المزيد من الإنجازات للبنك على جميع المستويات. واختتمت معرفي تصريحها، داعية الجميع إلى متابعة موقع وصفحات البنك الأهلي الكويتي على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل البقاء على اطلاع على أبرز الحملات والعروض والخدمات التي يقدمها على مدار العام.