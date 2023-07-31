أعلن بنك بوبيان عن إطلاق برنامجه الصيفي المميز «بدينا» في نسخته السابعة تحت عنوان «اطلق مشروعك على الإنترنت» والمخصص لتدريب النشء من طلبة المرحلة الثانوية من عمر 14 إلى 18 عاما والذي يهدف الى اكتشاف قدراتهم والتركيز على طاقاتهم وإعدادهم للمشاركة في مجالات الحياة العملية.



وقال مدير عام مجموعة الموارد البشرية ببنك بوبيان عادل الحماد: ينظم البنك هذا العام برنامجه للتدريب الصيفي «بدينا» الذي بدأ منذ 10 سنوات لنستمر في رسالتنا الداعمة لأبنائنا الشباب من طلاب المرحلة الثانوية ونساعد في بناء قدراتهم ورعاية مواهبهم ومنحهم الثقة لإخراج جيل رائد يتقن المهارات اللازمة لبدء مشاريعهم الصغيرة، وذلك طبقا لمعايير استراتيجية التنمية المستدامة وتشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص.



وأضاف: سيبدأ البرنامج في السادس من أغسطس المقبل ويستمر لمدة شهر كامل، مشيرا إلى أن برنامج هذا العام تحت عنوان «أطلق مشروعك على الإنترنت»، والذي تقوم فكرته الأساسية على مساعدة المشاركين في اكتساب المهارات الأساسية اللازمة لتصميم مشروعهم الخاص بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي وتسويق وبيع المنتج عبر الإنترنت إلى أن يصبح مشروعا متكاملا وجاهزا للإطلاق الفعلي، مضيفا أنه يعد بمنزلة تجربة عملية يتاح للمشاركين خلالها باكتشاف مواهبهم وطاقاتهم وأفكارهم المبتكرة وكيفية الاستفادة المثلى من المهارات التي يمتلكونها وباستخدام التكنولوجيا الخاصة بالذكاء الاصطناعي.



وأشار الحماد إلى أن منهج التدريب والأنشطة العملية تتناول تحديد فكرة المشروع أولا، ومن ثم البدء في وضع خطة عمل كاملة ووضع استراتيجيات التسويق عبر الإنترنت من خلال تعليمهم مبادئ علم التجارة الإلكترونية بالإضافة إلى طرق التفكير الإبداعي وأساليب التعامل مع العملاء ومفهوم جودة خدمة العملاء وغيرها الكثير من المحاور التي من شأنها تسخير مختلف أدوات النجاح ومساعدتهم في التخطيط الأمثل لمساراتهم المهنية.



وقال المدير التنفيذي في مجموعة الموارد البشرية عبدالعزيز الرومي إن برنامج بدينا يأتي ضمن محاور استراتيجية البنك الرامية إلى دعم مجالات الإبداع والابتكار وريادة الأعمال وتنمية مهارات الشباب الكويتي، من خلال توفير بيئة مناسبة حاضنة للابتكار والأفكار الجديدة وخلق مساحات واسعة للبحث والتطوير للشباب الكويتي تساعدهم على استكشاف أفكار جديدة تتحلي بالتميز والابتكار وقابلة للتطبيق العملي وينخرطون في العمل الميداني لاختبار هذه الأفكار. وعلى مدار أيام البرنامج سيتعلمون كيفية اختبار الأفكار وتطوير الرؤى الخاصة بالسوق وسيستخدم المشاركون نماذج وأدوات جديدة لاختبار أفكارهم ومشاركة النتائج التي يتوصلون إليها في اليوم الأخير من البرنامج إلى إدارة البنك.



جدير بالذكر ان باب التسجيل مفتوح حاليا، للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لبنك بوبيان.