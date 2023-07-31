عبدالحميد الخطيب



عبر «نبض الكويت» النجم القدير نبيل شعيل لـ «الأنباء» عن سعادته بتفاعل الجمهور مع ميني ألبوم «الرايق» الذي طرحه خلال الفترة القليلة الماضية، وقال: حب الناس وتفاعلهم مع ما أقدمه من أعمال يشعرني بالسعادة الكبيرة، لأن الهدف الأول والأخير هو تقديم كل ما ينال رضاهم، وفي نفس الوقت يكون مناسبا لجميع الأذواق، لذا أحرص على أن تكون الاغنيات على مستوى عال من حيث الكلمات والألحان والتوزيع وكل الجوانب الفنية.



وتابع بوشعيل: «الميني ألبوم» يضم ثلاث أغنيات، الاولى «قمر» والتي تجاوزت نسب مشاهدتها على «يوتيوب» المليون، وهي من كلمات: أحمد الصانع، ألحان وتوزيع: ميثم علاء الدين، ويقول مطلعها: «غلط يسمونك قمر وإلا القمر يشبهلك.. تصعدله لا يمكن ترى لازم اهو ينزلك.. بالليل إذا تطلع يقول والله مافي مثلك.. محد يطالع السما تلتهي الناس بشكلك»، والأغنية الثانية هي «حب عمري» وتجاوزت أيضا المليون مشاهدة، وتأتي من كلمات: أحمد الصانع، ألحان: سلطان السيف، توزيع: زيد نديم، وفيها نقول: «علي أعلمك لا يشغلك تفكير.. محد يعرف تفاصيلي ترى كثري.. عزيز النفس ولي حشمه مع تقدير.. وأنا البحر العميق وهالسما صدري.. أنا موسم ربيع وخيمه ونوير.. وأنا الواصل بعيد وعارف قدري.. أنا إللي صار وواجد مايبون يصير.. وكسرت إيدين كل من فكروا كسري».



وأردف: أما الأغنية الثالثة فبعنوان «الرايق» وتقارب 2 ونصف مليون مشاهدة، وهي من كلمات: أحمد علوي، ألحان: الموسيقار د.طلال، توزيع: زيد نديم، وتقول كلماتها: «يسعدلي الرايق ويسعدلي ضحكاته.. الضحك مو لايق الا على شفاته.. كل الزعل شاله من شافني قباله.. وتوه هدى باله وما عاد متضايق»، واعدا جمهوره بالعديد من المفاجآت في القادم من الأيام.



يذكر أن «نبض الكويت» النجم القدير نبيل شعيل طرح العام الماضي «ميني ألبوم» حمل عنوان «لاهي» وضم أربع أغنيات، هي: «لاهي» كلمات واحد وألحان وليد الشامي وتوزيع مهند خضر، «نهاب» كلمات وألحان محمد الأحمد وتوزيع فهد السواح، «يا مدور» كلمات كايد وألحان عبدالقادر الهدهود وتوزيع سيروس، «ولا هم يحزنون» كلمات رامي العبودي وألحان وتوزيع ميثم علاء الدين.