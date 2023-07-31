حقق برشلونة فوزا كبيرا وسهلا على غريمه ريال مدريد بثلاثية نظيفة فجر أمس، في مباراة «كلاسيكو» إسبانيا الودية ضمن الاستعدادات للموسم الجديد، والتي أقيمت في ولاية تكساس الأميركية.



وافتتح جناح برشلونة الفرنسي عثمان ديمبيليه التسجيل (15) أمام نحو 82 ألف متفرج في ملعب «كاوبويز» بأرلينغتون.



وإذ انتهى الشوط الأول بتقدم «بلاوغرانا» بهدف نظيف، شهدت الدقائق الأخيرة من المباراة هدفين جميلين للنادي الكاتالوني عبر تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء للاعب الشاب فرمين لوبيس (85)، ثم لعبة جميلة لفيران توريس خادع بها الحارس البلجيكي تيبو كورتوا ولعبها فوقه قبل أن يكملها في الشباك (90+1).



وشهدت المباراة أيضا إهدار البرازيلي فينيسيوس جونيور لركلة جزاء (20)، عندما سدد كرته في العارضة، تزامنا مع تألق الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن الذي أنقذ أكثر من فرصة.



وهذه هي الخسارة الأولى لريال مدريد في جولته الاستعدادية بعد انتصارين وديين على ميلان الإيطالي 3-2، ومان يونايند الإنجليزي 2-0، فيما يأتي فوز برشلونة بعد خسارته أمام أرسنال الإنجليزي 3-5 الأربعاء الماضي.



من جانبه، أبدى المدير الفني لفريق ريال مدريد كارلو أنشيلوتي اندهاشه بعد الخسارة، وقال: «كانت هناك الكثير من الأشياء الجيدة، وضغطنا بشكل جيد، وكانت لدينا فرص. الشيء السيئ هو أننا لم نكن جيدين في الكرات الثابتة بالشوط الأول، وفى النهاية كنا هجوميين جدا وكلفنا ذلك هدفين، يؤلمنا أن نخسر لكني سأركز على الأشياء الجيدة التي فعلناها، لعب الفريق بشكل جيد جدا لمدة ساعة».



وذكر المدرب الإيطالي أنشيلوتي أن «5 تسديدات على العارضة أمر غريب نوعا ما في المباراة، ولا أعتقد أن هذا حدث لي من قبل، بدا وكأن هناك حائطا في مرمى برشلونة»، مضيفا انه من الجيد رؤية كيف تكيف الشباب، ويجب أن نستمر في هذا الاتجاه دون مهاجم صريح، نحن نخلق فرصا، لذلك سنستمر في هذه الفكرة، كنت أرغب في رؤية الشباب، وقد قاموا بواجبهم.



من جانبه، تمسك تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة بالواقعية، بعد فوز فريقه بثلاثية نظيفة، وقال: «نحن أفضل، والمباراة الماضية كنا سيئة (خسر البارسا من أرسنال 5-3)، لقد قمنا بأشياء كثيرة جيدة، لكننا أيضا ارتكبنا العديد من الأخطاء التي يجب أن نصححها، بالطبع النتيجة مبهرة، لكن في هذه المرحلة من الموسم فإنها ثانوية، المهم الآن هو التحسن».



وختم حديثه عن إمكانية رحيل عثمان ديمبلي الى باريس سان جرمان قائلا: «لا نعرف ما سيحدث في سوق الانتقالات، أراه سعيدا في برشلونة، لكن في النهاية القرار يعود الى اللاعب، إذا كان هناك أي شيء سيخبرنا به».