الدوحة - فريد عبدالباقي



أعلنت مؤسسة دوري نجوم قطر عن جدول مباريات بطولة الدوري القطري للموسم الجديد 2023-2024، والذي سينطلق يوم 16 أغسطس المقبل، على ملاعب مونديال قطر، كما انفردت «الأنباء» في وقت سابق.



وحرصت المؤسسة على مراعاة مشاركة فريقي العربي والوكرة في الأدوار التمهيدية من بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024، حيث يستضيف الوكرة فريق نافباهور الأوزبكي، بينما ينتظر العربي الفائز من لقاء أيه جي إم كي الأوزبكي مع ضيفه نادي السيب العماني، الذي سيقام في 15 أغسطس المقبل ضمن الأدوار الإقصائية والتمهيدية، لمواجهته في دور ملحق الحسم في 22 من الشهر ذاته.



ويشارك السد والدحيل في النسخة المقبلة من البطولة بشكل مباشر في دور المجموعات، ويحتاج الوكرة والعربي لخوض الدور الإقصائي لضمان المشاركة في دور المجموعات، وأصبح لزاما على ناديي الوكرة والعربي تقديم قائمتيهما للمشاركة في البطولة في 7 أغسطس المقبل.



ومن المقرر أن تنطلق الجولة الأولى يوم 16 أغسطس المقبل بمباراتي الوكرة ومعيذر، على ستاد الجنوب المونديال، وفي نفس اليوم يلتقي العربي مع الشمال على ستاد الشمال، وفي اليوم التالي يلتقي نادي قطر مع الغرافة على ستاد خليفة الدولي، والمرخية مع الريان في ستاد الجنوب، وتختتم الجولة 18 أغسطس المقبل، بمباراتين أيضا يلتقي الأهلي مع الدحيل على ستاد الثمامة، وأم صلال مع السد على ستاد البيت. بينما تنطلق الجولة الثانية يوم 25 أغسطس المقبل، وكشفت المؤسسة عن إقامة الجولة الـ 22 والأخيرة من عمر الدوري القطري يوم 26 أبريل 2024.



من جانب آخر، رشح الاتحاد القطري لكرة القدم، الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني لمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم عن قارة آسيا، ولعضوية مجلس الاتحاد العربي عن الدورة الانتخابية الحالية والممتدة حتى 2025. ومن المقرر أن يعقد الاتحاد العربي جمعيته العمومية الـ 27، يوم 10 أغسطس المقبل بالمملكة العربية السعودية على هامش بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.



وكانت الانتخابات الأخيرة التي أجريت في يونيو 2021 قد شهدت تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسا للاتحاد العربي.