منصور السلطان



أغلق رجال المباحث الجنائية ملفات ما يقارب الـ 20 قضية سرقة جنائية وجنح، بضبط وافد سوري الجنسية منطقة الجهراء، فيما اعترف الوافد عن الجرائم. وقد عثر رجال المباحث على جانب من المسروقات في منزل الوافد بمنطقة الصليبية.



وقال مصدر أمني لـ «الأنباء»: بعد تزايد قضايا السرقة في محافظة الجهراء، تم تشكيل فرقة من رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية لمتابعة القضايا وعمل البحث والتحري لمعرفة هوية الجاني، وخلال بحث وتحر استمر عدة أيام تم تحديد هوية الجاني، واتضح أنه وافد سوري عاطل عن العمل في العقد الثالث، وعليه تم عمل كمين له وضبطه، وخلال التحقيق معه اعترف بأنه ارتكب ما يقارب الـ 20 عملية سرقة لمنازل مواطنين ووافدين وعزاب في نطاق محافظة الجهراء، وأنه يقوم ببيع المسروقات، وعليه تمت إحالته والمسروقات إلى النيابة العامة بتهمة السرقة عن طريق الكسر والتسور لعدد ما يقرب من 20 قضية.