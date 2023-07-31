مبارك التنيب



بتوجيه من محقق مخفر شرطة ميدان حولي، وبعد أن سجلت قضية حملة عنوان «قيادة تحت تأثير المشروبات المسكرة وإهانة موظف أثناء تأدية عمله» تم احتجاز مواطن 27 عاما في نظارة المخفر، وإحالته إلى الطب الشرعي لإجراء تحليل لإثبات كونه في حالة غير طبيعية ومعرفة هوية المادة التي جعلته في هذه الحالة. وكان شرطيان يعملان في مخفر شرطة ميدان حولي أبلغا عن الاشتباه في مركبة يقودها شخص في منطقة حولي في ساعة متقدمة من يوم أمس الأول، ولدى توقيفه تأكد لرجلي الأمن أن الشخص لا يقوى على الحديث وفي حالة سكر شديدة، وعليه تم الطلب من الشاب رخصة القيادة وإثباته فقام بالاستهزاء برجلي الأمن وإهانتهما بالقول: «يلا يلا» وبصوت عال وقام بدفع رجلي الأمن مرتين خلال محاولة الإمساك به، كما أبدى مقاومة عنيفة أثناء ضبطه، وذلك في منطقة ميدان حولي.



هذا، وتم نقل مركبة الشاب إلى كراج الحجز.