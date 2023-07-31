لم يتصور قط كاويه سانتوس المولود في أحد أعنف الأحياء الفقيرة في ريو دي جانيرو البرازيلية، أنه سيعبر المحيط الأطلسي يوما ما ليعزف في العاصمة البرتغالية لشبونة في فعالية يحضرها البابا فرنسيس بابا الفاتيكان. فبالنسبة الى سانتوس، ذلك حلم تحقق. وسانتوس (16 عاما) عازف كمان في أوركسترا مكونة من موسيقيين شبان من حي ماريه الفقير مترامي الأطراف الذي يسكنه أكثر من 140 ألف شخص وتشيع فيه المداهمات الشرطية العنيفة والاشتباكات بين عصابات المخدرات. وسيحضر البابا فرنسيس تجمعا للشبان الكاثوليك بمناسبة اليوم العالمي للشباب.



وأوركسترا (ماريه دو أمينيا) تشكلت في 2010 من بنات أفكار كارلوس برازيريس ووالده أرماندو الذي كان يعمل قائد فرقة موسيقية واختطف وقتل عام 1999، وعثر على سيارته الملطخة بالدماء في ماريه.