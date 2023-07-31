كانت المغنية الأيرلندية شينيد أوكونور قبل وفاتها تحضر لألبوم جديد وتخطط لجولة فنية، إضافة إلى فيلم يعتمد على سيرتها الذاتية، على ما أعلن وكيلا أعمالها.



وأعلنت أوكونور عام 2018 اعتناقها الإسلام، موضحة أنها ستغير اسمها إلى «شهداء».



وقالت السلطات المحلية إنها لا تتعامل مع وفاة أوكونور على أنها مشبوهة، مشيرة إلى أن جثة المغنية ستخضع للتشريح للتأكد من سبب الوفاة التي أثار الإعلان عنها سيلا من الإشادات من كل أنحاء العالم بالنجمة الأيرلندية البالغة 56 عاما.



وقال وكيلا أعمال أوكونور، كينيث بابنفوس وكارل بابنفوس، في بيان «كانت شينيد تكمل ألبومها الجديد وتراجع مواعيد جولات جديدة لعام 2024، وتفكر في إمكان إنجاز فيلم يستند إلى كتاب» سيرتها الذاتية.