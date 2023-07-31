تسبب حفل المغنية الأميركية تايلور سويفت الأخير بمدينة سياتل، في هزة أرضية خلال جولتها التي تحمل عنوان إيراس «Eras» في الولايات المتحدة الأميركية.



وقال علماء الزلازل في أميركا، إن الحفل تسبب في هز الأرض بشدة، مما أدى إلى حدوث هزات تعادل تقريبا زلزالا بقوة 2.3 على مقياس ريختر، نتيجة القفز المستمر وهتاف الجماهير، وفقا لما نقلته وسائل إعلام أميركية.



وقالت ماوس ريوش، عالمة الزلازل في «شبكة شمال غرب المحيط الهادئ للزلازل» التي تراقب نشاط الزلزال في شمال غرب المحيط الهادئ: «إنها بالتأكيد أكبر حفلة موسيقية لدينا منذ فترة، نتحدث عن 10 آلاف شخص وجميع الموسيقى والأدوات المرتبطة بالحفل الموسيقي».



من جهته، قال جاكي كابلان أورباخ، عالم الزلازل في جامعة غرب واشنطن، إن ما تم تسجيله هو ما يسمى «الزلزال السريع»، وهو تسارع أرضي يبلغ حوالي 0.011 متر في الثانية.



ويستخدم علماء الزلازل التسارع لقياس اهتزازات الأرض، والتي يتم تحويلها بعد ذلك إلى مقياس ريختر، وهو القياس الشائع للزلازل.



ولم تكن هذه الهزة هي اللحظة التاريخية الوحيدة في جولة تايلور، فقد حطمت الجولة أرقاما قياسية، حيث سجلت أكبر عدد حضور في تاريخ مدينة بيتسبرغ بأكثر من 73.000 شخص.