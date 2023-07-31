منصور السلطان



لقي عامل آسيوي الجنسية مصرعه إثر سقوط «بايب» حديد على رأسه من رافعة خلال نقلها كمية من الحديد لوضعها في «كونتينر» داخل سكراب في منطقة أمغرة.



وكان بلاغ قد ورد صباح امس إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوقوع بايب حديد على رأس عامل آسيوي في سكراب أمغرة، وعلى الفور توجه رجال الأمن والإسعاف لموقع البلاغ، حيث تبين أنه خلال رفع مجموعة حديد ألواح وبايبات برافعة تمهيدا لوضعها في «كونتينر» سقط بايب حديدي على رأس عامل آسيوي كان أسفل الحمولة ما تسبب في تعرضه لإصابة خطرة تسببت بنزيف حاد ووفاته في الموقع.