أحرز سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن سباقه الثامن تواليا بحلوله في المركز الأول في سباق جائزة بلجيكا الكبرى أمس على حلبة سبا فرانكورشان المرحلة الثانية عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد.



وحل زميله المكسيكي سيرخيو بيريس بالمركز الثاني، في حين جاء شارل لوكلير (فيراري) من موناكو ثالثا.



وتابع فيرستاين زحفه بقوة نحو لقب الثالث تواليا في بطولة العالم.



وإذا نجح الهولندي في إحراز السباق المقبل فسيعادل رقم الألماني سيباستيان فيتل عام 2013 عندما حقق الأخير الفوز في 9 سباقات تواليا.



وكان فيرستابن قد حقق أسرع توقيت في التجارب الرسمية لكنه انطلق من المركز السادس لمعاقبته بخمسة مراكز بعد تغيير علبة السرعة في سيارته ليحل بدلا منه لوكلير، لكن الأخير لم يصمد في صدارة السباق طويلا.