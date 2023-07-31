تجنب يان سومر حارس مرمى بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم الإدلاء بتصريحات قوية خلال جولة الفريق الآسيوية الحالية، حول رغبته في الانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي وصيف بطل دوري أبطال أوروبا.



وبدا السويسري سومر (34 عاما) هادئا خلال الحديث بشأن مستقبله، عقب المباراة الودية التي انتهت بفوز بايرن ميونيخ على كاواساكي فرونتال الياباني 1-0 السبت.



وقال سومر عقب المباراة: «لا أريد أن أقول الكثير بشأن هذا الأمر، أنا هنا مع بايرن الآن، لدينا معسكر تدريبي مكثف ومباريات جيدة، وسنرى أي شيء آخر فيما بعد». وتردد أن سومر حارس مرمى بوروسيا مونشنغلادباخ السابق، توصل إلى اتفاق مع إنتر ميلان.



وفي حال انتقاله إلى الفريق الإيطالي، يتوقع أن يحل سومر مكان أندريه أونانا كحارس مرمى أساسي للفريق، وذلك بعد رحيل أونانا إلى مان يونايتد الإنجليزي.



ولدى سؤال سومر حول ما إذا كان يمكنه تأكيد أن إنتر ميلان سيكون وجهته المقبلة، أجاب سومر ضاحكا: «دار الحديث أيضا بهذا الشأن لأيام، لكنني هنا في بايرن بكل تركيزي، وسنرى كيف تسير الأمور»، وربما يتوقف موعد انتقال سومر على عودة مانويل نوير نجم حراسة مرمى وقائد بايرن ميونيخ، وعلى تعاقد بايرن مع بديل سومر.