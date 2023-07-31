يقوم الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري بوضع اللمسات الأخيرة على كافة التفاصيل والتجهيزات الخاصة لمعسكر الإعداد للموسم الجديد والمزمع إقامته في إحدى الدول الأوروبية، وكانت الفترة الماضية قد شهدت مناقشات بين إدارة النادي والجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر حول ضرورة إقامة معسكر إعداد خارجي للموسم الجديد، والأقرب في ألمانيا، خلال الفترة ما بين 20 أغسطس و3 سبتمبر المقبلين، ويتخلل المعسكر مباراة ودية مع فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني.



من ناحية أخرى، توصلت إدارة النادي الإسماعيلي إلى اتفاق شبه نهائي مع لاعب الفريق الأول عبدالرحمن مجدي يقضي بالموافقة على رحيله للعب بصفوف أهلي طرابلس الليبي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وفي مقابل تنازل اللاعب عن مستحقاته المالية التي تبلغ 4 ملايين جنيه، كما اشترطت اللجنة الفنية على اللاعب التجديد للإسماعيلي.



فيما كشف صبري المنياوي عضو اللجنة الفنية التي تتولى ادارة الإسماعيلي لحين إجراء انتخابات جديدة عن حجم المديونيات على قلعة الدراويش. وقال إن «النادي مدين بمبلغ ربع مليار جنيه، الإسماعيلي يمر بفترة صعبة، ويحتاج لتكاتف كل محبيه حتى يعود لسابق عهده مرة أخرى».



وختم: «عبدالرحمن مجدي يريد الرحيل، والمقابل المالي قد يسهم في حل أزمة المنع من القيد، والنادي يحرص على إنهاء النزاعات مع لاعبيه السابقين بشكل ودي».



إلى ذلك، حسم نادي زد التعاقد مع حمدي موسى مدافع الأهلي لينضم إلى قائمة صفقات الفريق الصاعد حديثا للدوري المصري الممتاز، ويعد حمدي موسى هو سادس لاعب ينجح زد في ضمه من الأهلي، بعد تعاقده في وقت سابق مع مصطفى فوزي وشادي حسين ومصطفى سعد «ميسي» وأحمد سيد عبدالنبي، إضافة لحارس المرمى علي لطفي، كما تعاقد مع لاعب منتخب جامبيا الشاب محمد سوانيه من فريق تونجيت السنغالي.